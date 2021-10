Chroniques d’un virus global Ouistreham, 3 novembre 2021, Ouistreham.

Chroniques d’un virus global Le Pavillon 11, rue des arts Ouistreham

2021-11-03 18:30:00

Ouistreham Calvados Ouistreham

Venez assister à la conférence de Gérard Le Roux sur son livre en trois tomes intitulé « Chroniques d’un virus global ».

Cet ouvrage s’efforce d’analyser ce que ce virus a appris, inspiré et révélé aux hommes, et ses impacts sur le monde et la société.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

+33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-23 par OT Caen la Mer