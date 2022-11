Chroniques d’un petit pays – par le Théâtre de l’Ultime Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 24 novembre 2022, Bouguenais.

2022-11-24 Représentations les 24 et 25 novembre 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 15 € BILLETTERIE : www.theatredelultime.fr Représentations les 24 et 25 novembre 2022 à 20h

Comédie satirique. D’après « Discours à la nation » d’Asciano Celestini. Bienvenue dans le petit pays, un pays qui ne se laisse pas aisément aimer. Venez écouter son ambassadeur très… improbable. « Lettre ouverte – Chers tous,Avant toute chose, je tiens à vous informer que je ne crains ni pour ma sécurité, ni pour ma santé. Le petit pays est très accueillant et je vous assure que ces lignes ne sont pas écrites sous la contrainte. C’est librement que je souhaite vous parler en termes élogieux de ce petit pays incroyable.Ici, il y a le plein emploi, l’économie est florissante et on mange à sa faim grâce aux supermarchés toujours pleins. Pour les divertissements, je n’ai pas à me plaindre, la télévision diffuse tous les matchs des différentes équipes du petit pays.Le petit pays est si beau, que je projette de m’y installer définitivement. Venez m’y rejoindre ! Affectueusement.Membre éminent du petit pays… » Mise en scène : Georges Richardeau Avec Damien Reynal Création : Théâtre de l’Ultime sur une idée d’Alexis Ziane (Théâtre Krapo Roy) Durée : 1h15

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340