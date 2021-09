MAGNY-LES-HX Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX Chroniques d’un escargot Café Culture de l’Estaminet MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Louis est un enfant qui adore les histoires. Depuis qu’il est petit, son papi lui en raconte tout un tas. Tout seul dans le grenier, son endroit de jeu préféré, Louis raconte son histoire à lui, celle d’un petit garçon qui rêve d’aventures. Avec les vieux films que son papi lui a fait découvrir, il nous parle de son meilleur copain, de son instituteur, de son amoureuse, de son escargot … car oui, Louis adore les histoires, mais aussi les escargots. A travers ses souvenirs et leurs moments de complicité, Louis partage, tout en douceur et avec humour, son deuil. Compagnie la Caravelle Mise en scène : Thomas Gendronneau, Interprétation : Anthony Falkowsky, Voix de la mère : Alice Allwright Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Théâtre (Dès 7 ans – 1H) Laissez-vous embarquer par le récit de ce petit garçon qui raconte la vie de son grand-père, jusqu'à son départ…

2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T16:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T16:00:00;2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T19:00:00

