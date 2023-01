« Chroniques de Francine R. – Résistante et déportée » Chamalières Chamalières Catégories d’Évènement: Chamalières

Puy-de-Dôme

« Chroniques de Francine R. – Résistante et déportée » Chamalières, 17 janvier 2023, Chamalières . « Chroniques de Francine R. – Résistante et déportée » 7 place de Beaulieu Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières Puy-de-Dôme Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu

2023-01-17 13:00:00 13:00:00 – 2023-07-01 18:00:00 18:00:00

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu

Chamalières

Puy-de-Dôme EUR Le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation présente une nouvelle exposition temporaire : » Chroniques de Francine R. , Résistante et Déportée « , élaborée par Boris Golzio et tirée de son roman graphique éponyme. musee.resistance@clermontmetropole.eu +33 4 43 76 23 34 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation/ Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamalières, Puy-de-Dôme Autres Lieu Chamalières Adresse Chamalières Puy-de-Dôme Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Ville Chamalières lieuville Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières Departement Puy-de-Dôme

Chamalières Chamalières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamalieres/

« Chroniques de Francine R. – Résistante et déportée » Chamalières 2023-01-17 was last modified: by « Chroniques de Francine R. – Résistante et déportée » Chamalières Chamalières 17 janvier 2023 7 place de Beaulieu Musée de la Résistance Chamalières de l'Internement et de la Déportation Chamalières Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Chamalières Puy-de-Dôme