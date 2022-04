Chroniques autour du matin calme Maison de l’Erdre, 16 avril 2022, Nantes.

2022-04-16 SOIRÉE D’OUVERTURE – Vernissage de l’exposition Vendredi 1er avril 2022 à partir de 18h (en accès libre) • Présentation de l’exposition et séance de dédicaces par les auteurs Laura & Charly• Déambulations en tenues traditionnelles chinoises Hanfu , coréennes Hanbok et japonaises Kimono • Performance K-pop » par LFNT WEEK-END CHINE par l’Institut Confucius des Pays de la Loire Samedi 2 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre) • Atelier papier découpé Jianzhi • Stand de calligraphie chinoise Sh?fa Dimanche 3 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre)• Atelier jeu traditionnel chinois Mahjong • Cérémonie du thé chinoise G?ng fu cha Cérémonie du thé chinoise G?ng fu cha et dégustation de thé par Qiurong Bibollet du salon de thé La Porcelaine Stand de thé et porcelaine chinoise en vente sur place WEEK-END CORÉE par Kore@Nantes & l’école coréenne de Nantes Samedi 9 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre) • Atelier papier plié • Atelier jeu traditionnel coréen Baduk • Initiation à la langue coréenne Dimanche 10 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre) • Atelier de calligraphie coréenne • Ateliers jeux traditionnels coréens Yut Nori & Godori Cérémonie du thé coréenne par Estelle Cheon à 16h00 suivie d’une dégustation Hotteok (crêpes coréennes avec sucre, cannelle et cacahuètes) WEED-END JAPON par l’AJFJ, Envie de Japon et Midori Calligraphie Samedi 16 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre) Atelier origami Démonstration de calligraphie japonaise Shodô • Cérémonie du thé japonaise Chanoyu par l’association Chanoyu Pays de Loire (école Urasenke) à 15h00 suivie d’une dégustation Dimanche 17 avril 2022 de 14h30 à 17h30 (en accès libre)• Initiation à la langue japonaise – 3 séances à 14h30, 15h30 et 16h30• Stand d’essayage de Yukatas *Des repas thématiques du pays mis à l’honneur seront proposés chaque samedi à 12h30 en partenariat avec la Cocotte Solidaire. (sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles) .

L’association Kore@Nantes propose de suivre un an de voyage par Laura et Charly à travers la Corée du Sud, la Chine et le Japon.Carnets de voyages, publications et séries de tableaux de ce voyage en Asie de l’est vont jalonner la Maison de l’Erdre pendant 3 semaines pour le plus grand plaisir de nos yeux et de notre imagination. Originalité et talent seront le cœur de ce voyage “croqué à pleines dents” ouvrant notre regard sur les richesses culturelles de la Corée, de la Chine et du Japon : des similitudes et des différences, des traditions, une identité propre à chaque pays, encore méconnues et qui méritent d’être reconnues.

