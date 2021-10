Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Chroniques 1954-2003 de Françoise Sagan. Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

A l’occasion de la reprise de ce spectacle à l’Artistic Théatre, la médiathèque Françoise Sagan vous convie à une rencontre et lecture d’un à deux textes de Françoise Saga présentée par Anne-Marie Lazarini, metteure en scène et Denis Westhoff, photographe et fils de Françoise Sagan. L’Artistic Théâtre propose à son public du 18 octobre au 12 décembre la mise en scène par Anne-Marie Lazarini des Chroniques 1954-2003 de Françoise Sagan. Dans le cadre de ce spectacle, la médiathèque Françoise Sagan s’associe à l’Artistic Théâtre et propose une intervention d’une durée de 1h30 au sein de la médiathèque vendredi 26 novembre. L’intervention consiste en une rencontre ainsi qu’une lecture d’un à deux textes de Françoise Sagan. Les intervenants sont Anne-Marie Lazarini, metteure en scène et Denis Westhoff, photographe et fils de Françoise Sagan. Déroulé de l’intervention Rendez-vous à 14h45 devant la médiathèque et accueil du public. Début de la rencontre à 15h. Un temps échange se fera autour du travail de réédition des écrits de Françoise Sagan ainsi qu’autour du spectacle Chroniques 1954-2003. Cela sera suivi d’une lecture par Anne-Marie Lazarini d’une à deux chroniques Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (318m) 8, 9 : Bonne Nouvelle (294m) 4 : Château d’Eau (411m) 32, 38, 43, 54 E

Contact : mediathèque Françoise Sagan 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Artistic Théatre

