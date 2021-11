Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Chronique Journalistique Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Chronique Journalistique Théâtre de Saint-Dizier, 14 novembre 2021, Saint-Dizier. Chronique Journalistique

Théâtre de Saint-Dizier, le dimanche 14 novembre à 10:00

* 10h15 “La chronique politique”. Par Thomas Legrand, journaliste à France Inter. * 10h45 “La chronique judiciaire”. Par Thomas Bougueliane, journaliste au Journal de la Haute-Marne. * 11h15 “La chronique gastronomique”. Par Pierre Rival, ancien chroniqueur gastronomique. * 11h45 “La chronique et le numérique”. Par Xavier Delaporte, journaliste à France Inter. * 12h15 Composition théâtrale (15 min.) : “Le Square de l’oubli ou oblivio quadrata”.

Inscriptions par mail avant le 6 novembre

Débats, tables rondes, rencontres. Événements organisés par l’association culturelle La Rambleur et la revue Amplitudes. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Théâtre de Saint-Dizier Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier