12 12 EUR Ne manquez pas la visite au sein de l’exposition « La Beauté en partage – 15 ans d’acquisitions au musée Fabre » sur le thème la beauté en plein air le 27 janvier à 12h30 !

Cet hiver, le musée Fabre propose une exposition consacrée à l’ambitieuse politique d’enrichissement de ses collections menée depuis plus de quinze ans, fruit de l’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole, soutenu par l’État et la Région Occitanie. De nombreux mécènes, tels que l’association des Amis du musée Fabre ou la Fondation d’entreprise , mais aussi des donateurs particuliers, artistes ou collectionneurs, s’associent également, chaque année, à l’acquisition de nouvelles œuvres majeures.

Lorsqu’une œuvre est acquise, auprès d’une galerie, d’un particulier, d’un artiste ou lors d’une vente publique, elle rejoint le patrimoine inaliénable de la collectivité, afin d’être exposée aux yeux de tous. La recherche en histoire de l’art permet de découvrir régulièrement de nouvelles œuvres, parfois oubliées, qui viennent trouver leur place au sein du parcours, selon l’esprit de la collection. Profondément attaché depuis sa fondation à représenter les transformations de l’art et l’évolution des formes, le musée veille à acquérir de nombreuses œuvres produites par des artistes contemporains, offrant ainsi aux visiteurs un vaste panorama de cinq siècles de création, de la Renaissance à nos jours. Cette attention portée à l’évolution du monde de l’art permet au musée d’être un lieu vivant, en mouvement perpétuel.

Se déployant dans les salles d’exposition temporaire du musée, le parcours propose un vaste voyage dans l’histoire de l’art, du XVII e siècle jusqu’à l’art contemporain, donnant à voir des œuvres d’artistes internationaux aussi bien que des figures majeures de la scène montpelliéraine, des maîtres du passé tout autant que des artistes vivants, des peintres célèbres comme des artistes en pleine redécouverte. Peinture, sculpture, dessin et arts décoratifs, tous les médiums et toutes les techniques se conjuguent pour offrir une visite riche et stimulante, à l’exemple des collections du musée Fabre dans son ensemble.

Riche de plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition révèle les grands axes d’acquisitions développés par le musée Fabre ces quinze dernières années : des collections italiennes à l’univers singulier de Jean Hugo, du Grand Siècle français autour de la figure de Sébastien Bourdon aux paysages méridionaux, source d’inspiration toujours renouvelée depuis le XIX e siècle, cet événement mettra également à l’honneur les artistes mécènes du musée, de son fondateur François-Xavier Fabre, jusqu’aux artistes contemporains, auxquels sera dédiée la dernière salle du parcours. Un cycle de conférences viendra approfondir ces différents sujets.

