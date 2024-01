« Chronique de la terre volée », un film-docu de Marie Dault Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

C’est au cœur d’un quartier populaire de Caracas que Marie Dault s’est immergée pour réaliser ce documentaire, qui nous révèle tout un pan de la capitale vénézuélienne.

Projection de « Chronique de la terre volée » (2020, 92′), un film documentaire de Marie Dault, suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice, et programmée dans le cadre d’un nouveau cycle, organisé en partenariat avec l’association Périphérie.

À Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles peuvent obtenir la priorité de la terre en échange de l’histoire de leur vie dans le quartier. Un décret de Chavez a enclenché l’écriture des « Cartas del barrio », révélant l’histoire de la capitale.

Chronique de la terre volée a été produit par Laurent Alary pour Tell Me Films et Eric Jarno pour Pays des Miroirs.

Distribution : Tell Me Films. Son : Marie : Dault, Miguel Arias. Montage : Aurélie Ricard, Carole Lepage. Musique : Emmanuel Soland.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

