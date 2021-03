CHRONIC(S) II Ferme de Bel Ebat, 11 mai 2021-11 mai 2021, GUYANCOURT.

CHRONIC(S) II

Ferme de Bel Ebat, le mardi 11 mai à 20:30

Qu’est devenu le hip hop et comment continuer à le danser quarante ans après son émergence ?

En 2001, Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer entamaient une collaboration qui allait marquer durablement leurs parcours artistiques respectifs. Chronic(s), un solo construit à partir d’anecdotes de vie d’Hamid Ben Mahi, réécrites et orchestrées par Michel Schweizer, fît l’effet d’une petite bombe dans le milieu de la danse et du théâtre.

À l’aube des années 2000, avec cet objet chorégraphique non identifié où la prise de parole se mêlait aux mouvements du corps, ils dessinaient, sans le savoir, l’évolution d’une danse urbaine en pleine maturation. Vingt ans plus tard, ils renouent ce dialogue fructueux pour questionner la danse hip hop et repousser les frontières de cette danse. C’est aussi l’occasion pour les deux artistes de montrer combien les crises ont redéfini totalement l’état de notre humanité.

A partir de 8,50€

Danse / Création (dès 10 ans)

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



