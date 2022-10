Chronic(s) 2 – Hamid Ben Mahi & Michel Schweizer, 28 février 2023, .

2023-02-28 – 2023-02-28

8 EUR Un solo inclassable mis en scène par Michel Schweizer sous forme d’autoportrait du magnifique danseur et chorégraphe hip hop, Hamid Ben Mahi. Alternant moments dansés et récit de vie, il regarde le chemin parcouru et celui qui vient, afin de garder le cap, celui de la liberté et de l’audace.

A partir de 12 ans.

Pierre PLANCHENAULT

dernière mise à jour : 2022-10-12 par