Chronic Lovers, 40 concerts sur la scène du Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 20h45 à 22h00

.Tout public. payant

Pass soirée : 28 euros

Tarif un concert : 10 euros

Célébrez avec nous 40 ans de musique, de création et d’amour! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

Dix ans après leurs premières expérimentations avec le groupe mythique de funk/pop franco-hollandais Chronic Lovers, Daniel Von Piekartz et Tiss Rodriguez se retrouvent pour enflammer à nouveau la scène ! Standards de jazz, morceaux aux envolées pop et funky… Tout un programme ! Retrouvez la rythmique groovy et énergique de Tiss le tout enrobé de la voix chaude et envoutante de Daniel… Un cocktail explosif !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/chronic-lovers-20h45

CHRONIC LOVERS #40ans