Le mardi 23 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Deerhoof, Nirvana & Blonde Redhead

CHRONES (22h30)

(Prog rock – Clermont-Ferrand, FR)

Chrones délivre un metal moderne mélodique, alternant passages contemplatifs et riffs de guitares incisifs. A mi-chemin entre la hargne de Gojira, la lourdeur de Mastodon et la poésie de Leprous, c’est avec l’EP 1572, contant le massacre de la Saint-Barthélémy, que Chrones décide de se révéler au grand jour.

SOFT MICHEL (21h30)

(Indie rock – Paris, FR)

Ces 4 amis de longue date décident après le premier confinement de mettre fin à leur groupe de jazz électrique pour fonder un groupe d’Indie rock. Leur nom leur apparaît comme une évidence : Soft Michel est une ode à la mollesse des après midi de bistro et à la poésie des lentes discussions sans but. Avec des textes parfois lyriques et romantiques, parfois insolents, teintés d’alcool et d’autodérision, Soft Michel réussit à faire s’embrasser la puissance des guitares, la douceur des harmonies sucrées et la sensibilité retentissante du chanteur. Entre Indie rock et Brit Pop, les influences du groupe vont de Oasis à Franz Ferdinand en passant par Margaritas Podridas.

Ils signent en 2022 avec le distributeur « Indépendant Digital ».

En 2023, ils sortent deux live sessions : « Bottle of Soap » et « Willy Wonka ». Ces titres sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

Leur EP « Thalasso » sortira peu à peu sous forme de singles entre avril et septembre 2023.

WAKAN TANKA (20h30)

(Rock – Évry-Courcouronnes, FR)

Rock viscéral aux couleurs brutes. C’est avant tout quatre potes qui se retirent loin du monde pour trouver la transe et hurler leurs déboires.

Dans des chansons intimistes ou dans le son massif le groupe exprime un rock sauvage emprunt de psychédélisme.

FFO / Si vous aimez : Queen of the stone Age, Jack White, The Doors

———————————

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Chrones • Soft Michel • Wakan Tanka / Supersonic (Free entry)