CHROMB ULTRA ZOOK LA BAIE DES SINGES, 4 mars 2023, COURNON D AUVERGNE.

CHROMB ULTRA ZOOK LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:33 (2023-03-04 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Chromb! fait du rock sans guitare (ou jazz à distorsion) à destination des adultes émotifs et des enfants sauvages. Musique de chambre capitonnée, sauvage et subtile, Chromb! fabrique une musique qui lui est propre, préférant le renouvellement continu à l’étiquetage confortable. Le carburant du quatuor est un mélange d’inventivité et de générosité, qui se répand depuis une dizaine d’années, et qui divise la musique en deux mondes : ce qu’ils ont déjà tenté, et ce qui le sera.Léo Dumont (batterie), Camille Durieux (clavier/voix), Lucas Hercberg (basse/effets/voix), Antoine Mermet (alto sax/synthétiseur/machines/voix)Ultra Zook est un trio de rock peu commun : d’abord il n’y a pas de guitare mais un clavier, ensuite ils ne tapent pas comme des sourds, et enfin ils ne font pas la gueule quand ils jouent… C’est l’œil pétillant et malicieux qu’ils interprètent leurs chansons dont l’originalité n’a d’égale que la profondeur du texte.Faire danser la zumba en utilisant des airs de musique traditionnelle auvergnate, faire avancer la société avec de profondes réflexions philosophiques, faire rire et se sentir super bien dans ses pompes, c’est le pain quotidien d’Ultra Zook.Benjamin Bardiaux (clavier), Rémi Faraut (batterie), Emmanuel Siachoua (basse)

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République Puy-de-Dme

