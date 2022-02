Chromatik Théâtre de la Passerelle, 8 avril 2022, Palaiseau.

Chromatik

Théâtre de la Passerelle, le vendredi 8 avril à 20:45

**Le plus jazz des groupes de rap** Chromatik présente un subtil mélange de jazz et de hip-hop, qui saura convaincre tant les mélomanes à la recherche de solos effrénés qu’un public qui veut simplement se laisser porter par l’énergie et le groove du groupe. Chromatik c’est une véritable alchimie entre les six musiciens aux rythmes de basses jazzy et deux rappeurs au flow affolant. Ce hip-hop groovy s’inspire de groupes tels que Electro Deluxe, Panam Panic, RH Factor, en passant par les instrus subtiles de Kendrick Lamar. Une musique éclectique et surprenante à découvrir en live !

De 5€ à 19 € + Pass Culture

Concert jazz hip-hop

Théâtre de la Passerelle 16 avenue de la république 91120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne



