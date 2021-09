Toulouse Bar brasserie Cactus Haute-Garonne, Toulouse Chroma Katmandou Bar brasserie Cactus Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Exposition de Jean-Marc Augereau **Dans le cadre de 11 mois, 11 photographes et d’une [Saison Photo 2021](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-photo#/)** _”Il y a dans cette ville autant de couleurs que de divinités. J’y ai plongé mon regard comme dans un kaléidoscope. Avec dans l’idée de saisir les attitudes de ces habitants qui vaquent à leurs occupations qu’elles soient religieuses ou profanes. Banalités du quotidien, spiritualité permanente, la grâce s’y révèle aux détours d’une rue, sur les marches d’un temple ou à l’ombre des murs. De l’aube jusqu’à la nuit, je ovus invite à ce voyage chromatique.”_ **Vernissage, le jeudi 7 octobre à 19h ** __ ### Plus d’infos [Site du bar Le Cactus](https://lecactustoulouse.fr)

Entrée libre et gratuite

Culture Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

