La musique de Sound Fountain est un mélange d’influences diverses : jazz, classique, nouvelle musique, ethno et improvisation libre. Dans une formation de trio classique, les trois musiciens approchent en unité l’interprétation de la musique qu’elle soit écrite ou improvisée. Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=hAYn74JSkOI&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=hAYn74JSkOI&t=1s) Christy Doran, guitare électrique Wolfgang Zwiauer, basse électrique Lukas Mantel, batterie

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

