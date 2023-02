Christpoh Prégardien, Julius Drake, Les Lunids Musicaux – Théâtre de l’Athénée (Paris) ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 27 février 2023, PARIS.

Christpoh Prégardien, Julius Drake, Les Lunids Musicaux – Théâtre de l’Athénée (Paris) ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 20:00 (2023-02-27 au ). Tarif : 13.0 à 30.8 euros.

LES LUNDIS MUSICAUXTénor Christoph Prégardien • Piano Julius DrakePlace au Liedersänger ! Le ténor allemand Christoph Prégardien, longtemps associé au répertoire baroque qu’il a traversé avec les chefs les plus éminents (Jacobs, Herreweghe…), mais aussi à l’aise dans des oeuvres romantiques majeures comme Le Voyage d’hiver, livre aujourd’hui un programme Schumann audacieux, le Liederkreis op.39 sur des textes d’Eichendorff et le Diechterliebe (‘les Amours du poètes’) sur des poèmes de Heine. Le pianiste britannique Julius Drake, accompagnateur émérite de lieder et orfèvre ès musique de chambre, le suivra lors de ce parcours quasi métaphysique propre aux oeuvres du compositeur. Christoph Prégardien, Julius Drake Christoph Prégardien, Julius Drake

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

LES LUNDIS MUSICAUX

Ténor Christoph Prégardien • Piano Julius Drake

Place au Liedersänger ! Le ténor allemand Christoph Prégardien, longtemps associé au répertoire baroque qu’il a traversé avec les chefs les plus éminents (Jacobs, Herreweghe…), mais aussi à l’aise dans des oeuvres romantiques majeures comme Le Voyage d’hiver, livre aujourd’hui un programme Schumann audacieux, le Liederkreis op.39 sur des textes d’Eichendorff et le Diechterliebe (‘les Amours du poètes’) sur des poèmes de Heine. Le pianiste britannique Julius Drake, accompagnateur émérite de lieder et orfèvre ès musique de chambre, le suivra lors de ce parcours quasi métaphysique propre aux oeuvres du compositeur.

