Christophine, centenaire aux poings serrés – Live Comedy / Aline Lainé Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 4 février 2022, Nantes.

2022-02-04 Représentations : Jeudi 3 février 2022 à 20h30 (suivie d’une rencontre avec l’auteure)Vendredi 4 février 2022 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:35

14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre & musique. Christophine va avoir 100 ans… L’équipe de sa résidence tient à lui organiser un anniversaire… Elle ne l’entend pas de cette oreille… Avec humour, émotion et lucidité, elle proteste, témoigne, s’explique dans des lettres hautes en couleur, mises en voix, en musique, en mouvement dansé par 3 formidables interprètes ! Martine Perron, l’auteure de « Christophine, centenaire aux poings serrés », apporte une vision positive et humaniste de la grande vieillesse. C’est une professionnelle reconnue dans son secteur, consultante spécialisée en gérontologie au CNAM Pays de Loire, dix ans directrice d’établissement. Dans une langue et une forme poétique et simple, le recueil de lettres, elle affirme un style et un contenu engagés Distribution :Christophine : Aline LainéLa lectrice : Laurence HameryComposition musicale et interprétation : Gwendoline DémontMise en scène : Laurence HameryDurée : 1h05 Tout public à partir de 7 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

