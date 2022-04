Christopher Paul Stelling Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Il est de ces occasions à côté desquelles il ne faut surtout pas passer. Le songwriter (et excellent guitariste) Christopher Paul Stelling n’a pas loupé l’invitation de Ben Harper quand ce dernier a tenu à produire son cinquième album. Grand bien lui en a pris. Entre folk, country et rock, la voix douce et mélancolique de cet artiste se pose à chaque fois avec un naturel déroutant sur un jeu en finger picking qui force le respect. Il suffit d’écouter l’instrumental Blue Bed ou la guitare de Something In Return pour se rendre compte de la maîtrise de ce musicien aussi accompli qu’inspiré christopherpaulstelling.com instagram.com/c_p_stelling facebook.com/christopherpaulstelling youtube.com/user/christoperstelling

7€

♫FOLK CONTRY ROCK♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

