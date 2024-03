Christophe Willem Versailles Palais des Congrès Versailles, samedi 23 novembre 2024.

Christophe Willem Panorama Tour Samedi 23 novembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès 69 € Platinium ; 65 € Carré Or ; 55 € Cat 1 ; 49 € Cat 2.

Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène !

Avec « PS : Je t’aime », il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités.

La scène, c’est l’occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre.

Dès janvier 2024, Christophe Willem reprendra la route pour une tournée évènement en France, Suisse et Belgique en passant le 23 novembre par Versailles.

Versailles Palais des Congrès 10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Le Palais des Congrès de Versailles se situe dans le carré d'or de Versailles, face au château et au cœur du quartier Saint-Louis, centre culturel et historique de la ville. Utilisé pour des conférences, séminaires et événements privés.