Christophe Willem – Tournée OPERA, 7 avril 2023, VICHY. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00. Tarif : 40.0 à 60.0 euros. Arachnée Productions (R20-534/536) & W Original présentent ce concert; CHRISTOPHE WILLEM Après 5 années d'absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène ! Avec 'PS : Je t'aime', il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l'artiste couche ses vérités. La scène, c'est l'occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C'est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre. Dès janvier, Christophe Willem reprendra la route pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse, en passant le 18 mars par la Salle Pleyel à Paris. Informations pratiques: N° informations PMR : 03 83 45 81 60 OPERA VICHY 1, rue du Casino Allier

Avec ‘PS : Je t’aime’, il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités. La scène, c’est l’occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre. Dès janvier, Christophe Willem reprendra la route pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse, en passant le 18 mars par la Salle Pleyel à Paris. Informations pratiques:

N° informations PMR : 03 83 45 81 60

