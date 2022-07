CHRISTOPHE WILLEM Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

CHRISTOPHE WILLEM Forges-les-Eaux, 25 janvier 2023, Forges-les-Eaux. CHRISTOPHE WILLEM

espace de forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

2023-01-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-25 Forges-les-Eaux

Après 5 années d'absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène ! Avec 'PS : Je t'aime', il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l'artiste couche ses vérités. La scène, c'est l'occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C'est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre. Dès janvier, Christophe Willem reprendra la route pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse.

