CHRISTOPHE WILLEM

2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28 EUR 40 60 Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand retour de Christophe Willem sur scène ! Avec ‘PS : Je t’aime’, il dévoile le premier extrait de PANORAMA, son tout nouvel album déjà très attendu. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités. La scène, c’est l’occasion de donner vie à cet album et également de rejouer ses plus grands titres. C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre. RDV samedi 28 janvier 2023 à 20h au Palais des Congrès. Tarifs:

Catégorie Or : 60 €

Catégorie 1 : 50 €

Catégorie 2 : 40 €

