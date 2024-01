CHRISTOPHE WALLEMME QUARTET invite PIERRE DE BETHMANN / MANU CODJIA / JULES WLM Le Baiser Salé Paris, 24 février 2024, Paris.

Le samedi 24 février 2024

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Bienvenue dans l’univers du contrebassiste Christophe Wallemme, un voyage au gré des rencontres et des fuseaux horaires.

Christophe Wallemme cbasse, Pierre de Bethmann piano, Manu Codjia guitare, Jules WLM batterie

Christophe Wallemme offre une formation inédite en invitant son compagnon de longue date, le pianiste emblématique de la scène jazz, Pierre de Bethmann. En 1994, ils cofondent ensemble le trio Prysm (avec Benjamin Henocq) et réalisent plus de 300 concerts dans le monde entier, accompagnant notamment des artistes tels que Brandford Marsalis, Mc Laughlin, James Taylor… Ils partagent ces chaleureuses retrouvailles avec l’un des plus grands guitaristes européen improvisateur de génie et chasseur de nouvelles sonorités, le guitariste Manu Codjia (Emile Parisien, Erik Truffaz, Henri Texier, Michel Portal, Aldo Romano, Tony Malaby…) et le jeune et talentueux batteur Jules WLM.

La musique de Christophe Wallemme nous fait voyager à travers bien des contrées. Il nous guide au travers du répertoire de ses quatre albums (Time zone, Namaste, So Many Ways, Ôm Project), et les allie à ses nouvelles compositions et des reprises s’inspirant de la musique pop et folk.

Il nous conduit au gré des rencontres et des fuseaux horaires…

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/christophe-wallemme-quartet-invite-pierre-de-bethmann-manu-codjia-jules-wlm

