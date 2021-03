Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY, 21 mars 2021-21 mars 2021, Malicorne-sur-Sarthe. CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY 2021-03-21 17:00:00 – 2021-03-21 18:00:00 Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Malicorne-sur-Sarthe EUR 34ème Régional Tour par Europa Jazz – Le Mans Jazz

Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz

d’aujourd’hui. Pour la tournée 2021, c’est le duo Christophe Monniot (saxophone) & Didier Ithursarry (accordéon) qui va proposer un programme époustouflant et plein d’énergie.

Réservations au 02 43 23 66 38 (Europa Jazz). Billets de 8 à 15 €. Concert CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY, Europa Jazz Regional Tour accueil.musee-faience@cc-valdesarthe.fr +33 2 43 48 07 17 http://www.musee-faience.fr/ Concert CHRISTOPHE MONNIOT & DIDIER ITHURSARRY, Europa Jazz Regional Tour 34ème Régional Tour par Europa Jazz – Le Mans Jazz

Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz

d’aujourd’hui. Pour la tournée 2021, c’est le duo Christophe Monniot (saxophone) & Didier Ithursarry (accordéon) qui va proposer un programme époustouflant et plein d’énergie.

Réservations au 02 43 23 66 38 (Europa Jazz). Billets de 8 à 15 €.

Détails Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Malicorne-sur-Sarthe Adresse Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Ville Malicorne-sur-Sarthe