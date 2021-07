christophe monniot & didier ithursarry LE TRITON, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Les Lilas.

christophe monniot & didier ithursarry

LE TRITON, le samedi 11 septembre

« Duo débat de Christophe Monniot et Didier Ithursary. Jamais à bout de souffle, ces deux-là ne manquent pas d’air, l’anche battante de l’un répondant aux anches libres de l’autre. Leurs musiques nous emportent, se forment, enflent et s’amenuisent au gré des vents, glissant comme le blanc des nuages au ciel d’un bel azur. Ithursary. Didier. C’est bien connu, l’accordéon colle aux basques ! Depuis si longtemps qu’il le presse dans ses bras, l’enlace, le gonfle et le dégonfle, souffle au coeur… À l’âme. À lames! Didier est, actuellement et sans conteste, l’un des plus valeureux et lumineux “allumés du dépliant”, de la “boîte à frissons”, de la “boîte à punaises”. Un de ces “besogneux du dépliant”, termes chers à Jo Privat. Maître d’art en la matière, il en écrit de singulières nouvelles pages qui ne ressemblent à rien tant qu’à lui-même. Et c’est heureux. Monniot. Christophe. Sa musique étincelle comme son instrument d’or dans la lumière des scènes. Virtuose éblouissant au phrasé sensible, à la sonorité à nulle autre pareille, il souffle davantage encore sur les braises qu’entretient l’accordéon de Didier, au poumon inépuisable. De leur forge, du métal chauffé à blanc s’échappent, en fumeroles, leurs mélodies. Ils les façonnent, les modèlent. Elles nous emportent avec elles… Avec ailes ! Tel le foie et le confit dans la toupine, les deux amis font bloc. Dans leur mêlée liée serrée, épaule contre épaule, ils font corps, inventant tout à la fois leur musique et leur genre musical. Assurément voilà une très belle oeuvre. Je ne me lasse de l’écouter, la réécouter… Vous en ferez de même. » Marc Perrone

christophe monniot & didier ithursarry

LE TRITON Les Lilas



