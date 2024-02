CHRISTOPHE MARMEY TERRES DE MÉDITERRANÉE GALERIE DE L’ANCIEN COURRIER Montpellier, vendredi 8 mars 2024.

CHRISTOPHE MARMEY TERRES DE MÉDITERRANÉE GALERIE DE L’ANCIEN COURRIER Montpellier Hérault

Christophe Marmey a choisi pour sa seconde exposition personnelle à la galerie, de nous livrer sa lumière de Méditerranée. Dans une palette chaude, teintée de son enfance marocaine peut-être, il fait vibrer les ocres, les couleurs du sable et de la terre avec subtilité.

De la mer Méditerranée qu’il côtoie depuis toujours, il compose à l’huile des vues qui nous sont familières, des bouts de mer comme motif, des récifs ou des murs comme prétexte pour accrocher le soleil.

Cette année, en plus des lignes architecturales fines qui font sa signature, l’artiste nous montrera ses plus récentes peintures où il parvient à saisir avec grande justesse la lumière sur la mer. Entre mer et terres de Méditerranée, nous vous souhaitons une excellente plongée !

Christophe Marmey est un artiste montpelliérain aux multiples talents à la fois peintre, architecte et musicien accompli.

Ouverture du mardi au jeudi 14h- 18h30

Vendredi et samedi 10h-12h30 / 14h 18h30 .

Début : 2024-03-08

fin : 2024-04-06

3, rue de l’Ancien Courrier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@galerieanciencourrier.com

