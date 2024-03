CHRISTOPHE MARGUET QUARTET LE TRITON Les Lilas, jeudi 23 mai 2024.

CHRISTOPHE MARGUET QUARTET ECHOES OF TIME Jeudi 23 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:00:00+02:00

Des réminiscences, un regard, des empreintes… « Echoes of Time » est le reflet d’instants, qu’ils soient passés, présents ou à venir. Parcourant notre perception du temps qui passe, nous tentons de la restituer avec ce quartet, puisant dans les racines du jazz tout en étant résolument tourné vers l’avant. Le « time » pour un musicien, et particulièrement un batteur, est essentiel. Il correspond à son assise, à sa pulsation intérieure. De cet ancrage, découle un certain mouvement qui est le moteur de nos musiques. Les mélodies, les ambiances de cet orchestre ont été pensées autour des cordes (violon, guitare, contrebasse) et de la batterie. L’ensemble s’imprègne d’un mélange de sons acoustiques et de traitements de sons électroniques qui sont le fruit d’un travail collectif où l’espace sonore prend toute sa dimension. Le répertoire a été intégralement composé pour ce quartet.

« Chaque concert, chaque disque, chaque phrase, chaque bruit du batteur-phénomène est un évènement. » Bruno Pfeiffer, Libération

Production : Mélodie en sous-sol

Coproduction et accueil en résidence : Le Moulin de Boigny, Méréville (91)

Accueil en résidence : La Cave d’Argenteuil (95)

Avec le soutien de l’ADAMI et la SPEDIDAM.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/christophe-marguet-quartet-3093 »}]

Jérôme Prébois