Christophe Marguet – Happy Hours

Le Moulin à Jazz, le samedi 11 décembre à 21:00

Samedi 11 décembre 2021 – 21h Moulin à Jazz CHRISTOPHE MARGUET HAPPY HOURS À la tête d’un quartet qui partage autant l’amitié que la musique, le batteur et compositeur Christophe Marguet célèbre, avec ce nouvel opus, les « heures heureuses ». Un jazz festif où explosent les couleurs de la vie. Composé de la contrebassiste Hélène Labarrière, du trompettiste Yoann Loustalot et du pianiste Julien Touéry, le quartet nous livre leur amour commun de la recherche sonore, de la danse et des musiques aussi diverses que le jazz, le rock, la chanson ou encore la musique classique. Un terreau fertile qui nourrit la forte complicité de chacun de ses membres. Tour à tour organiques et sensibles, les morceaux naviguent entre écriture et improvisation, nostalgie et joie ardente. Une musique sans frontières, à partager entre amis, pour véhiculer, comme le dit Christophe Marguet lui-même, « un peu d’espoir et de bonheur ». Christophe Marguet : batterie, compositions Hélène Labarrière : contrebasse Yoann Loustalot : trompette, bugle Julien Touery : piano + d’infos => [https://bit.ly/30MfPU2](https://bit.ly/30MfPU2) Réservations => [https://bit.ly/3oPyAON](https://bit.ly/3oPyAON)

De 10,39 à 14,43€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫JAZZ♫

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



