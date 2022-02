Christophe Marguet 4tet « Happy Hours » Maison Folie Hospice d’Havré, 20 mai 2022, Tourcoing.

Christophe Marguet 4tet « Happy Hours »

Maison Folie Hospice d’Havré, le vendredi 20 mai à 20:30

Une nouvelle histoire, de nouvelles rencontres, des amitiés fidèles et toujours ce désir de se réunir pour fabriquer de la musique ensemble, échanger, se confronter, avoir envie de rêver et d’exister. Nous avons tous dans ce groupe des territoires en commun, des références fortes sur lesquelles nous nous sommes construits, et c’est de là que découle notre langage : le jazz bien sûr mais aussi l’amour du son, des matières sonores, de la danse et des mélodies, la musique classique, le rock, la chanson, tout ce qui fait partie de notre vocabulaire d’aujourd’hui. Par ces temps troubles et fortement perturbants, nous nous devons de tenter de véhiculer un peu d’espoir et de bonheur, de transmettre ce qui nous anime, nous donne à vivre. Nous avons très envie de partager avec vous ces moments furtifs, ces instants de joie, ces heures heureuses, indispensables à notre existence, moteur et raison d’être, de vivre et d’aimer.

Plein : 16€ / Abonné : 13€ / Abonné : 11€

Jean-Charles Richard : Saxophone soprano & baryton / Julien Touéry : piano / Hélène Labarrière : contrebasse / Christophe Marguet : batterie, compositions

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



