_Report du 26/03/20 puis 23/09/20 puis 06/02/21_ Christophe Maé enfin de retour ! Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne les succès, chacune de ses tournées crée l’événement. Christophe Maé a sorti l’automne dernier son nouvel album « La Vie d’artiste » et remontera sur scène dans toute la France en 2021. Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses surprises !

Carré Or : 70€ / Cat 1 : 60€ / Cat 2 : 50€ / Cat 3 : 40€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

2021-09-22T20:00:00 2021-09-22T22:30:00

