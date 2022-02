CHRISTOPHE MAE Théâtre de verdure Gémenos Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

CHRISTOPHE MAE Théâtre de verdure, 17 juillet 2022, Gémenos. CHRISTOPHE MAE

Théâtre de verdure, le dimanche 17 juillet à 21:00

Pour ses 15 ans de carrière, Christophe Maé a décidé de célébrer avec son public la sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives dont le 17 Juillet 2022 au Théâtre de Verdure de Gémenos.

