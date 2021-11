Châteaurenard Salle de l'étoile Bouches-du-Rhône, Châteaurenard CHRISTOPHE MAE – MON PARADIS, LES 15 ANS Salle de l’étoile Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RISTOPHE MAE : MON PARADIS, LES 15 ANS. En tournée dans toute la France A l’Olympia en mai 2022 Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a décidé de célébrer avec son public la sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives ! [https://www.christophe-mae.fr/](https://www.christophe-mae.fr/) ► PASS SANITAIRE APPLICABLE. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Balcon : 40€ \ Fosse Debout : 37€ ► Sur place : Balcon : 43€ / Fosse : 40€.

♫♫♫ Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône

