CHRISTOPHE MAE EN CONCERT Lunel, vendredi 12 juillet 2024.

Christophe Maé en concert Vendredi 12 Juillet 20h Arènes San Juan de Lunel.

Christophe Maé a signé son grand retour sur scène en 2023 après l’énorme succès de sa dernière tournée des Zénith et de sa tournée anniversaire (120 dates 500 000 spectateurs). Sa tournée 2023-2024 a fait le plein et se poursuit. Et c’est avec bonheur que les Arènes de Lunel accueilleront l’artiste le 12 juillet prochain !

C’est au Cap Vert sur les terres de Cesária Évora que Christophe Maé a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort son nouvel album porté par le single Pays des merveilles . Fort de ce nouvel opus, l’artiste a entamé sa tournée Carnet de voyage où il fait voyager et danser le public. Avec des sonorités invitant au voyage en Afrique, à Cuba ou encore en Europe, chaque concert emporte le public dans l’univers du chanteur. Formidable showman, qu’on ne peut comprendre qu’en allant le voir sur scène, il sait s’entourer de musiciens incroyables venant d’un peu partout dans le monde. C’est donc un véritable voyage musical et humain que Christophe Ma vous propose de partager à Lunel le 12 juillet prochain ! Lui qui est si pudique dans la vie se transforme et se révèle sur scène énergie, danse, chant, anecdotes, contact avec le public… un de ses concerts est une expérience à vivre pleinement ! Christophe Maé chantera des tubes évidemment mais également ses titres les plus récents.

Tarif 49€

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01 49 49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 20:00:00

fin : 2024-07-12

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

