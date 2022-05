Christophe Maé – Dryadestivales Palais des congrès et des festivals La baule Catégories d’évènement: La baule

le mercredi 17 août à 20:30

Événement produit par Diogène production en partenariat avec La Baule Événements-SPL Atlantia **CHRISTOPHE MAÉ – DRYADESTIVALES – MERCREDI 17 AOÛT 2022** Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a décidé de célébrer avec son public la sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives ! [https://youtu.be/rjsG_WGzgTA](https://youtu.be/rjsG_WGzgTA) **+ PREMIÈRE PARTIE :OURS** 2 ans et demi après la sortie du disque « Pops », OURS est de retour avec un 4ème album studio. Le nouvel album de Charles Souchon alias OURS a été écrit et composé entre Paris et Bruxelles. Il est co-réalisé par Marlon B (-M-, Brigitte, Juliette Armanet …). Ce disque succède au succès radiophonique du titre « Jamais su danser », et à une tournée en France et au Canada où il a remporté le 1er « Prix De La chanson Internationale De Granby ». [https://youtu.be/Wlv22sAD8IM](https://youtu.be/Wlv22sAD8IM) Durée : 4h Billetterie :[ https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=855&lng=1](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=855&lng=1)

Billet: 29

