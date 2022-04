CHRISTOPHE MAÉ – DRYADESTIVALES, 17 août 2022, .

CHRISTOPHE MAÉ – DRYADESTIVALES

2022-08-17 – 2022-08-17

Événement produit par Diogène production en partenariat avec La Baule Événements-SPL Atlantia

CHRISTOPHE MAÉ – DRYADESTIVALES – MERCREDI 17 AOÛT 2022

Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a décidé de célébrer avec son public la sortie de son premier album Mon Paradis, lors d’une tournée de quelques dates exclusives !



+ PREMIÈRE PARTIE :OURS

2 ans et demi après la sortie du disque « Pops », OURS est de retour avec un 4ème album studio. Le nouvel album de Charles Souchon alias OURS a été écrit et composé entre Paris et Bruxelles. Il est co-réalisé par Marlon B (-M-, Brigitte, Juliette Armanet …). Ce disque succède au succès radiophonique du titre « Jamais su danser », et à une tournée en France et au Canada où il a remporté le 1er « Prix De La chanson Internationale De Granby ».



Durée : 4h

Billetterie : https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=855&lng=1

dernière mise à jour : 2022-04-26 par