Christophe Maé : Carnet de voyage Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Christophe Maé : Carnet de voyage Zénith Nantes Métropole, 11 novembre 2023, Saint-Herblain. 2023-11-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non 40 € à 80 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concert.Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 après l’énorme succès de sa dernière tournée des Zénith et de sa tournée anniversaire (120 dates – 500 000 spectateurs).C’est au Cap Vert sur les terres de Cesária Évora qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps 2023 porté par le single « Pays des merveilles ». Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Christophe Maé : Carnet de voyage Zénith Nantes Métropole 2023-11-11 was last modified: by Christophe Maé : Carnet de voyage Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 11 novembre 2023 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique