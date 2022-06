Christophe Maé, 27 juillet 2022, .

Christophe Maé



2022-07-27 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-27 23:15:00 23:15:00

39 49 Christophe Maé fête les 15 ans de son album « Mon paradis ». Le chanteur solaire reprend ses tubes pour le plus grand bonheur de son public. « On s’attache », « Belle demoiselle », « Ça fait mal », replongez dans l’univers de Christophe Maé, pour danser et partager un moment inoubliable avec l’artiste !

Concert chanson française

+33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?kld=trenet22&site=trenet&fbclid=IwAR2JJGRqd4s9R5n84fPrM-dZNrGJ1ONx8_R-TJELytHDaRZx2Hx-RvuMQyQ

