CHRISTOPHE LOYER Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

LES ARPENTEURS SYLVESTRES / Installation / Résurgences 3 – Sculptures dissimulées sonorisées

Né

à Paris en 1956, Christophe Loyer vit et travaille entre Montreuil (93100) et

Villegenon (18260). Formation IPSAM de Carrare puis Accademia di

Belli Arte de Carrare de 1977 à 1980, et séjour à Carrare et

Pietrasanta (Toscane) jusqu’en 1998. La rencontre avec l’espace

des carrières de marbre de Carrare, espace du vide et de l’absence,

sera cruciale dans son oeuvre habitée par un questionnement sur

l’invisible, autour duquel gravitent une recherche sur la lumière,

un travail de sculpture (pierre, métal, argile), de vidéo,

d’écriture, ainsi que des collaborations dans les domaines de la

chorégraphie et de la musique. Plusieurs de ses oeuvres figurent

dans des collections ou des équipements publics : Villes du Mans,

Paris, Dieu-le-fit, Pietrasanta, Bron, et médiathèques de

Montgermont, Malestroit, Trévou-Tréguignec. Nombreuses expositions

en France et à l’étranger.

Dire

: relier entre eux les éléments du monde selon un point de vue

singulier, rendre le monde, depuis de point de vue, cohérent et

stable. Mais n’est-ce pas précisément l’enchevêtrement de tous

ces points de vue inconciliables, de tous ces dires innombrables qui

forme, pour chacun d’eux, l’Être mystérieux et fluide qui

l’emporte, le recouvre de son bruissement inlassable et menace à

chaque instant le fil ténu qu’il dépose derrière lui, jette

devant lui et sur lequel il avance en funambule ?

