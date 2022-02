Christophe Ferrand + Jam Party Denis Bar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Christophe Ferrand + Jam Party Denis Bar, 4 février 2022, Marseille. Christophe Ferrand + Jam Party

Denis Bar, le vendredi 4 février à 19:30

Entrée prix libre Plat unique à 10€ Gigot d’agneau de sisteron Et gratin dauphinois Résa nico:0674113218 ♫♫♫ Denis Bar Place Raphel, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T19:30:00 2022-02-04T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Denis Bar Adresse Place Raphel, 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Denis Bar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Denis Bar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Christophe Ferrand + Jam Party Denis Bar 2022-02-04 was last modified: by Christophe Ferrand + Jam Party Denis Bar Denis Bar 4 février 2022 Denis bar Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône