Rencontre et Dédicaces du livre BIG BANG, de Christophe Crenel Vendredi 17 Décembre @ Urgence Disk de 18h à 19h30 Rencontre, vente et dédicaces exclusives du livre « Big Bang », en présence de l’auteur Big Bang est le premier livre sur le foisonnement des artistes francophones apparu à l’ère du streaming (La Femme, Stupeflip, Thérapie Taxi, Last Train, Nekfeu, Jeanne Added, Feu! Chatterton, Flèche Love, Christine and The Queens, …). Une génération musicale de tous les challenges qui a du s’adapter au Big Bang numérique mais aussi à la crise du Covid. Le premier livre photo d’un surprenant acrobate de la musique et des médias. Après avoir été une des figures de la radio (France Inter, Oui Fm, …) et de la télé (M6, …), c’est en photo que Christophe Crénel apporte un éclairage poétique sur le monde de la musique. 280 photos, une centaine d’artistes. A sa façon, le livre dresse le portrait d’une époque comme a pu le faire Jean Marie Perrier dans les années 60 avec la génération Salut les copains. Infos : [https://www.leseditionsbraquage.com/article-big-bang](https://www.leseditionsbraquage.com/article-big-bang) Interview dans Longueur d’Ondes : [http://www.longueurdondes.com/2020/04/20/christophe-crenel/](http://www.longueurdondes.com/2020/04/20/christophe-crenel/) Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’expo photos « Big Bang », organisée par PTR, qui aura lieu dans le Hall de L’Usine du 13 au 17 Décembre Suite de l’expo dans la salle du rez de L’Usine, pendant le concert de La Phaze et Pogo Car Crash Control le vendredi 17.12 dès 21h

Prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T20:30:00