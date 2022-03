CHRISTOPHE CRAVERO / HADRIEN FÉRAUD / ROGER BIWANDU Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

CHRISTOPHE CRAVERO / HADRIEN FÉRAUD / ROGER BIWANDU Le Baiser Salé, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 02 avril 2022 :

samedi

de 00h00 à 01h30

vendredi

de 22h30 à 23h50

vendredi

de 21h00 à 22h20

En 2022, le Baiser Salé organise quelques soirées en entrée libre le week-end ! Il est grand temps de pousser la porte du jazz-club ! Du jazz de haute volée, des compositions de chacun et des reprises… de Chick Coréa à Herbie Hancock…! CHRISTOPHE CRAVERO, multi-instrumentiste et membre du Trio NEC+, a fait le tour du monde aux côtés de Billy Cobham, Etienne Mbappé, Sanseverino, Eric Séva, Romane… Finesse harmonique, beauté mélodique et archet déchirant, il s’impose comme un musicien incontournable. HADRIEN FÉRAUD fait partie des virtuoses de la basse dont le talent vous met une baffe. Entendu avec John McLaughlin, Chick Corea, Gino Vannelli, Billy Cobham, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, André Ceccarelli, Sylvain Luc entre autres, il navigue entre Los Angeles et Paris. ROGER BIWANDU, musicien de réputation internationale et âpre défenseur de l’éclectisme musical, batteur de Chic Hot, Joe Zawinul, Salif Keita… Un jeu vif, servi par une grande culture musicale et un esprit festif, garants de bonnes vibrations. Join us ! Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220401 https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Date complète :

