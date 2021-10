Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Christophe Correc jouera Dedans … un voyage musical avec accordéon, toy-piano et Logelloop. Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Christophe Correc jouera Dedans … un voyage musical avec accordéon, toy-piano et Logelloop. 2021-10-23 La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan
Paimpol Côtes d'Armor

DEDANS

Dedans, c’est un accordéoniste qui joue avec les pieds. Mais pas seulement : avec les mains aussi. Il fabrique une bulle avec des enceintes et des fils… et il fait entrer les gens, Dedans. Et puis tout à coup, l’accordéon respire… le voyage a commencé. Maintenant, tentons d’expliciter le bazar… Le spectacle “Dedans” vous invite à entrer dans un cercle. En son centre, sans frontière ni convention, le musicien et son instrument vous proposent un voyage. Réservation conseillée http://www.limagquiparleblog.org/ DEDANS

Paimpol
La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan