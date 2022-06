Christophe Caul Aubigny-sur-Nère, 4 septembre 2022, Aubigny-sur-Nère.

15 EUR 15 Lors de cette soirée, il interprétera les grands airs d’opéra et d’opérette célèbres et connus du grand public ainsi que les chansons napolitaines populaires tels que Rigoletto, Tosca, La Bohème, O Sole Mio, Mexico etc…

Il y a quelques mois, l’école de musique a présenté à son public l’opéra « Carmen », il se pourrait donc que quelques extraits interprétés par les mêmes protagonistes et Christophe Caul figurent au programme de cet évènement.

Le récital sera accompagné au piano par Antoine Metelin, pianiste accompagnateur à l’opéra et au conservatoire de Limoges ainsi que des Académie internationales de Mende et Nice.

Le ténor Christophe Caul déjà venu en 2018 lors du spectacle « Belle de Cadix » adapté et mis en scène par l’école de musique, revient pour offrir à l’école un récital caritatif, dont l’intégralité de la recette sera reversée à cette dernière.

