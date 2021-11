Versailles Hôtel du Barry-CCI Versailles, Yvelines Christophe Barbier Hôtel du Barry-CCI Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Hôtel du Barry-CCI, le dimanche 21 novembre à 17:00

### Réservation obligatoire sur [[https://www.histoiredelire.fr/histoire-en-scene/](https://www.histoiredelire.fr/histoire-en-scene/)](https://www.histoiredelire.fr/histoire-en-scene/) **Christophe Barbier** – Auteur du Le Monde selon Feydeau (Tallandier) répond à la lecture costumée de **Gonzagues de Roquefeuil** Histoire en scène Hôtel du Barry-CCI 21 Av. de Paris, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

