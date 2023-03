Christophe Alévêque (Tournée) THEATRE COMEDIE ODEON, 19 mars 2023, LYON.

Christophe Alévêque (Tournée) THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 28.4 à 28.4 euros.

VIEUX CON, Christophe Alévêque De et avec Christophe Alévêque, mis en scène par Philippe Sohier Il en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons Modernes », en réponse à la dictature molle d’une pensée tiède, aux inquisiteurs du nouvel ordre moral, et raconte le monde à son fils de deux ans. Il en fait un livre et un spectacle. Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocensure ni censure du tout. « L’empire du bien » peut trembler, Alévêque revient dans son armure de Vieux Con, s’attaque aussi à la mièvrerie de la « relève » sans épargner l’hypocrisie des aînés, et brûle le plateau avec son insolente et lucide férocité. Christophe Alévêque

THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE Rhône

VIEUX CON, Christophe Alévêque

De et avec Christophe Alévêque, mis en scène par Philippe Sohier

