Christophe Alévêque – Spéciale Présidentielle

Gironde

Christophe Alévêque – Spéciale Présidentielle Baz'art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-04-05 20:45:00 – 2022-04-05 22:00:00

Fronsac Gironde EUR 22 30

Nous sommes 40 millions d’électeurs, 20 selon la police.

Après une pandémie mondiale et une dictature sanitaire où la junte médicale a pris le pouvoir, la démocratie en parenthèse reprend ses droits, pour le meilleur et pour le pire. Un décryptage très personnel, sans masque, avec un ton fleuri sentant bon la liberté totale. Un exutoire politique intégral, une thérapie collective pour vous soigner du résultat.

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

