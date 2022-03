CHRISTOPHE ALÉVÊQUE : REVUE DE PRESSE, LE RENDEZ-VOUS MENSUEL Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE : REVUE DE PRESSE, LE RENDEZ-VOUS MENSUEL CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

2022-05-14 – 2022-05-14 CAFÉ THÉÂTRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri

Toulouse Haute-Garonne

30 EUR 30 Seul face à son pupitre, au milieu d’une tonne de notes et de papiers, il démarre … S’emparant de sujets divers et variés, Christophe Alévêque prend les choses en main et attaque sans détour. Satirique, piquant, sans langue de bois, vous vous délecterez littéralement.

Christophe Alévêque met à mal l’impunité des gens de pouvoir et les manipulateurs de l’information, mais rire de tout et avec vous reste son projet !

Cette revue de presse qui décrypte les derniers faits d’actualités est devenue un rendez vous très prisé des 3T… 1 date exceptionnelle au mois de mai !

