Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Christophe Alévêque, dans ce nouvel opus, entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie ambiante, le lissage de la pensée. Défenseur de la liberté, à l’esprit aiguisé, adepte du plaisir contre la censure, sa cible préférée est la tyrannie de la bienveillance qui n’a aucune limite. Lui non plus d’ailleurs…



Les bisounours l’emmerdent tout comme les inquisiteurs du nouvel ordre moral auquel il s’attaque ici. Il en a marre de la bière sans alcool, du sucre sans sucre, de la guerre sans morts, des débats sans idées, de la route sans accidents, de la journée sans tabac, de la charcuterie maigre, du laitage sans lait, du spontané sous vide, du steak sans viande… De la vie sans la cruauté de la vie, de l’existence sans virus.



« Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s’obligent à comprendre »

